Seppur al centro di un momento magico, Ciro Immobile si sfoga in conferenza stampa e sorprende i tifosi con la sua confessione

Dieci gol in undici partite di campionato, più un’altra rete in quattro presenze di Europa League. Sì, Ciro Immobile resta uno dei migliori attaccanti d’Europa, capitano e punto di riferimento della Lazio di Maurizio Sarri. Un rendimento che ormai il bomber campano tiene alto da quando è approdato nella Capitale, seppur le fortune con la Italia di Mancini non siano state eguali, negli ultimi anni.

E difatti, Immobile ha rappresentato e continua a rappresentare uno degli elementi maggiormente bersagliati dal tifo e dalla critica sportiva (quando indossa la casacca azzurra), beccandosi un bel po’ di rimbrotti per la mancanza di continuità con l’undici della Nazionale italiana.

Immobile rompe il silenzio: “Le critiche? È una cattiveria, mi fanno soffrire…”

“Non lo voglio negare, le critiche mi fanno un po’ soffrire“: non gira troppo intorno alla questione Ciro Immobile, che dal ritiro della Nazionale ha preso parte alla giornaliera conferenza stampa pre-Svizzera. “So bene che i numeri ottenuti con la Lazio sono diversi, ma non sono paragonabili. Qui si giocano sette-otto partite all’anno, magari arrivi anche in condizioni non ottimali”, si è sfogato l’attaccante biancoceleste.

Di qui, Immobile ha continuato: “Io vorrei fare gli stessi gol, ma non tutto ciò che desideriamo si avvera. Mi dispiace essere stato trattato in una certa maniera, sembrava non facessi neanche parte dei 26 all’Europeo… È una cattiveria bella e buona. Io resto contento delle mie prestazioni con la Nazionale, sapendo che devo segnare qualche gol in più”.