“Tutto deciso”: Milan, arriva un’ottima notizia dal Real Madrid

Mentre guarda al futuro con sempre maggiore ottimismo il Milan ottiene la conferma che una delle stelle resterà almeno fino a fine stagione.

Brahim Diaz è uno dei protagonisti della rinascita del Milan. Arrivato in prestito dal Real Madrid la scorsa stagione, dopo essersi ambientato lo spagnolo classe 1999 è esploso in quella attuale sostituendo al meglio Hakan Calhanoglu e guadagnandosi la stima di Pioli e gli applausi dei tifosi.

Una consacrazione meritata per un talento che da anni aspettava soltanto l’ambiente giusto per emergere e che fino a oggi non aveva mai avuto la possibilità di essere protagonista indiscusso in un club di alto livello. Al Milan Diaz ha fatto vedere tutto quello di cui è capace, inanellando una serie di prestazioni positive tale da far sorgere dubbi sul suo futuro a breve termine.

Nonostante sia arrivato in prestito biennale, infatti, sia in Spagna che in Italia avevano preso piede voci che parlavano di un possibile ritorno anticipato al Real Madrid, magari già nel mercato di gennaio, con Carlo Ancelotti deciso a inserirlo nelle sue merengues. Verità o fantasia?

Dalla Spagna la conferma: “Diaz resta al Milan”

A smentire questa possibile operazione, che oltretutto non sarebbe stata tanto semplice visto l’accordo di prestito biennale secco siglato la scorsa estate tra Real Madrid e Milan, arriva una fonte autorevole come quella di Mundo Deportivo.

Il popolare quotidiano iberico infatti riferisce che né Brahim Diaz né il Real Madrid sono al momento interessanti a cambiare una situazione che si sta rivelando vincente per tutti: le merengues si godono l’esplosione del giovane talento, che dal canto suo è protagonista in un Milan impegnato nella corsa per lo Scudetto e concentrato al 100% sulla sua avventura in Italia.

Possibile che a fine stagione i due club si siedano intorno a un tavolo, registrando anche l’opinione del giocatore, e possano eventualmente trovare un accordo per permettere il ritorno di Diaz al Real Madrid. Quello che è certo è che da qui alla prossima estate la situazione non cambierà, e il Diavolo potrà continuare a godersi il gioiello spagnolo.