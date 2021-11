Caos abbonamenti, ancora brutte notizie: l’annuncio che ‘gela’ Dazn

Caso Dazn, dopo il vertice convocato da Giorgetti, arriva l’annuncio che fa gelare la piattaforma streaming: “Pronti alla disdetta collettiva”

Non è stato un grande primo anno, ad oggi, quello di DAZN come principale broadcaster della Serie A. E a far discutere, non bastavano solo i tanti e reiterati disservizi lamentati dagli utenti e dagli investitori pubblicitari. Adesso, la volontà di terminare la doppia utenza dell’abbonamento ha messo in allerta il pubblico italiano, nonché gli organi competenti e le istituzioni parlamentari.

E dinanzi alla decisione di voler modificare unilateralmente le condizioni di contratto sottoscritte con gli utenti, si è scatenata la furia del Codacons (da tempo in marcatura sulla celebre piattaforma streaming), con un duro annuncio del presidente Carlo Rienzi.