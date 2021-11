Mertens chiude la carriera in Belgio? Napoli, ‘Ciro’ non ha dubbi

Mertens verso l’addio al Napoli ed un ritorno in Belgio? L’azzurro fa chiarezza in conferenza stampa, dal ritiro della sua Nazionale

Nonostante gli infortuni e nonostante l’esplosione di Victor Osimhen: Dries Mertens resta uno dei migliori calciatori a disposizione di Luciano Spalletti, nonché miglior realizzatore all-time del Napoli Calcio. Medaglie da appuntare con orgoglio al petto e che non mutano lo status quo dell’ormai trentaquattrenne belga, ancora legatissimo ai colori azzurri.

Eppure, le voci su un ritorno di Dries Mertens in patria non cessano di rimbalzare. E dal Belgio, i media sognano e pronosticano la chiusura della sua carriera, laddove tutto era cominciato. Un tema che lo stesso attaccante azzurro ha voluto trattare, così da fugare ogni dubbio sul suo futuro prossimo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, tegola per i fantallenatori: il jolly si ferma per tre settimane

Mertens e il ritorno in Belgio: “Sto bene al Napoli, ma mai dire mai”

Così, dunque, Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale belga e commentato l’ipotesi di chiudere la propria carriera in patria: “Nel calcio non bisogna mai dire mai o dare qualcosa per scontato. Ad oggi, sono felicissimo a Napoli“. Parole chiare che allontanano (almeno nel futuro prossimo) un ritorno in patria del forte attaccante azzurro.

Soprattutto, parole che tranquillizzano Spalletti e la piazza campana, che sperano di recuperare il miglior Mertens nel giro dei prossimi mesi. Dopotutto, a gennaio gli azzurri saranno orfani di Osimhen e servirà un ‘Ciro’ in formato speciale per sopperire all’assenza del nigeriano.