Serie A, la nostra top 11: la Juve riappare dopo un mese

La Juventus torna nella nostra top 11 dopo le settimane di difficoltà che ha vissuto in campo.

Cuadrado, l’autore del gol che è valso la vittoria contro la Fiorentina, rappresenta la Juventus nella nostra top 11 della dodicesima giornata.

Nella formazione ideale di questo turno non c’è una squadra che primeggia sulle altre: il Milan, la Lazio e l’Atalanta hanno due interpreti nella nostra top 11.

Tatarusanu nel derby è stato decisivo, ha parato un rigore a Lautaro Martinez e quell’intervento vale tantissimo nell’economia della partita, Kjaer è stato protagonista di un’altra prestazione di grande spessore.

La Lazio, che ha battuto la Salernitana, vanta le giocate di Luis Alberto e Pedro, il tandem tutto spagnolo che ha ispirato la macchina da gol biancoceleste. L’Atalanta vittoriosa a Cagliari, invece, può vantare nella nostra top 11 Zappacosta e Zapata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Da Tatarusanu a Zappacosta, la difesa di SerieANews

Tatarusanu è l’eroe che non t’aspetti, ha salvato il Milan in un momento decisivo parando il rigore a Lautaro Martinez sull’1-1. Una prodezza da incorniciare per un portiere che sta sostituendo Maignan.

Di Lorenzo per rendimento è tra i migliori giocatori di quest’ottimo inizio di stagione del Napoli, è l’unico della rosa ad essere sempre in campo, non ha perso neanche un minuto di partita della sua squadra. L’esterno del Napoli e della Nazionale sa far tutto: la fase difensiva a livello posizionale, gli uno contro uno, la spinta sulla catena di destra e contro il Verona è andato anche a segno.

LEGGI ANCHE >>> “Fanno il gioco delle tre carte”: Lapo, attacco social a DAZN

Oltre Tatarusanu, c’è un altro eroe inaspettato del weekend nella difesa della nostra top 11. Si tratta di Caldara che, oltre a ben figurare nella gara contro la Roma in fase difensiva, è stato anche determinante con il gol del momentaneo 1-0 e procurandosi il rigore molto dubbio con cui il Venezia ha cambiato l’inerzia della gara.

Kjaer si è reso protagonista di un’altra prestazione di ottimo livello, attenta, di sostanza, il danese e Tomori hanno limitato tanto Dzeko e Lautaro Martinez.

Zappacosta all’Atalanta è tornato a livelli molto alti, contro il Cagliari ha rappresentato una spinta costante sulla fascia sinistra e a referto c’è anche l’assist per il gol di Pasalic.

Svanberg-Luis Alberto, che mix di lotta e governo nel centrocampo di SerieANews

Assist per Arnautovic e gol, la vittoria del Bologna sul campo della Sampdoria ha in Svanberg un uomo decisivo. È un centrocampista completo, di lotta e di governo, con spiccate qualità tecniche, che in futuro può interessare anche alle big.

Luis Alberto ha trascinato la Lazio contro la Salernitana, Sarri ha trovato la chiave tattica giusta per fare in modo che il Mago potesse rendere al massimo. La prestazione del centrocampista spagnolo è stata esaltante: abnegazione senza palla, giocate d’altissimo livello e un grande gol.

LEGGI ANCHE >>> Il motivo per cui Insigne non rinnova: l’agente svela tutto

Con l’inserimento di Cataldi, la mediana della Lazio ha mescolato equilibrio e qualità e Luis Alberto ha dimostrato il suo immenso valore con una prova d’alto profilo.

Da Cuadrado, decisivo per la Juventus, a Zapata, c’è tanta Colombia nell’attacco di SerieANews

Come accaduto tante volte negli ultimi anni, ci ha pensato Cuadrado a risolvere i problemi della Juventus al 91′ contro la Fiorentina. L’esterno colombiano è entrato al 78′ al posto di Rabiot e ha impiegato dodici minuti per trasformare il vento della gara che sembrava viaggiare verso lo 0-0 nonostante la superiorità numerica della Juventus e le occasioni create.

Calhanoglu si è riscattato nel derby dopo un inizio stagione tra luci e ombre, nella partita più sentita ha segnato il rigore che ha portato in vantaggio l’Inter. Andare a segno dal dischetto non è scontato, basta pensare all’errore di Lautaro Martinez che avrebbe consentito ai nerazzurri di andare sul 2-1.

LEGGI ANCHE >>> Inter in ansia per Dzeko: Inzaghi ha ancora una speranza

L’anima spagnola della Lazio non coinvolge solo Luis Alberto ma anche Pedro, a segno contro la Salernitana. Ha realizzato tre gol e quattro assist tra campionato ed Europa League, è uno dei migliori finora nel percorso della Lazio.

Zapata è impressionante, contro il Cagliari dava la sensazione di portare a spasso la difesa avversaria e trascinare i suoi compagni come la prima linea di un esercito. Duvan ha segnato anche contro la squadra di Mazzarri e può vantare otto gol e cinque assist.

Ecco la nostra top 11 (4-2-3-1): Tatarusanu; Di Lorenzo, Caldara, Kjaer, Zappacosta; Svanberg, Luis Alberto; Cuadrado, Calhanoglu, Pedro; Zapata.