“Non parlate piú con nessuno”: Juve, il tradimento a sorpresa col Napoli

Nel suo ultimo libro in uscita oggi l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio svela un retroscena che coinvolge Juventus e Napoli.

Considerato in Brasile il prossimo crack del calcio verde-oro, al punto da essere paragonato addirittura a un fenomeno come Neymar, Kaio Jorge fatica a trovare spazio nella Juventus di Massimiliano Allegri. L’attaccante classe 2002 fino a oggi ha registrato appena 4 presenze in maglia bianconera, giocando complessivamente appena 34 minuti.

E se non è detto che la situazione possa cambiare in futuro, con il brasiliano che scalpita per scalare gerarchie che al momento comunque sembrano molto consolidate, emerge in queste ore l’ipotesi che lo scenario attuale avrebbe potuto essere completamente diverso.

Kaio Jorge oggi poteva essere un giocatore del Napoli, e il suo trasferimento in Campania è stato a un passo dal concretizzarsi nell’inverno del 2020. A rivelarlo il nuovo libro dell’esperto di calciomercato per Sky Gianluca Di Marzio, che racconta un retroscena con protagonisti il talento brasiliano e il direttore sportivo del Napoli Christian Giuntoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus ha beffato il Napoli su Kaio Jorge

In “Almanacco 2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato” in uscita oggi, infatti, Di Marzio svela che il club di De Laurentiis è stato a un passo da Kaio Jorge a ottobre del 2020. Una trattativa che aveva visto Giuntoli chiudere l’anno con la convinzione che presto il gioiello brasiliano si sarebbe vestito d’azzurro.

Di Marzio racconta che il ds del Napoli avrebbe detto al Santos di non parlare più con nessuno, perché il club avrebbe sicuramente definito l’arrivo di Kaio Jorge. Un’operazione che a inizio 2021 sarebbe stata “virtualmente chiusa con una stretta di mano, un patto d’onore” come si può leggere nel libro.

LEGGI ANCHE>>>“Italia o Svizzera al Mondiale con un sorteggio”: l’incredibile ipotesi

Lo scenario invece è improvvisamente cambiato con l’inserimento improvviso della Juventus. Che si è aggiudicata uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano beffando proprio il Napoli e mettendo il giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri per la stagione in corso.