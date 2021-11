“Colpa dell’Italia”: Immobile, esplode il caso. Lotito attacca

Le condizioni dell’attaccante della Lazio Immobile provoca un nuovo scontro tra Lotito e la Figc: il medico della Nazionale si difende

Prima sono stati i tamponi, ora ad alimentare la rabbia di Claudio Lotito nei confronti della Figc è la situazione di Ciro Immobile, tornato dopo essersi presentato al ritiro di Coverciano a causa di un problema al polpaccio. Il caso ha provocato un altro duro scontro tra il presidente laziale e la Figc. Di nuovo uno contro l’altra, come avvenuto per l’ormai nota storia dei tamponi.

Lazio, altro scontro Lotito-Figc: Immobile causa il malessere del patron, la nazionale si difende

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è infuriato per l’infortunio occorso a Ciro Immobile durante il soggiorno a Coverciano con l’Italia di Roberto Mancini. L’attaccante si è fermato nel primo giorno di ritiro in nazionale e gli esami ai quali si è sottoposto hanno rivelato un edema al polpaccio sinistro.

Il massimo dirigente laziale ha attaccato la Figc ieri quando ha partecipato all’inaugurazione del “Tour dello stadio Olimpico” e ha discusso con Gravina davanti alle telecamere. Il polverone sollevato, continua il ‘Corriere dello Sport’ ha reso necessaria la convocazione del medico della nazionale Andrea Ferretti che si è difeso dalle accuse in conferenza stampa: “E’ arrivato infortunato, ci ha riferito subito di un dolore al polpaccio avvertito nel match con la Salernitana. Per lui e per quei calciatori arrivati in condizioni non perfette è stato programmata dunque un’attività di recupero in acqua. Dopo 36 ore lo abbiamo sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato il problema al soleo”.

L’attaccante napoletano sarebbe sceso in campo con i granata con un’infiltrazione di antidolorifico.

La vicenda ruota anche intorno alla polizza assicurativa che disciplina i rapporti tra i club e le nazionali. Lotito, infatti, per intraprendere una causa per un risarcimento deve sostenerla con dati certi escludendo qualsiasi responsabilità della Lazio.