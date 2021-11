“Sono felice alla Juventus”, il big di Allegri scaccia via le voci di mercato

La Juventus ha messo sul mercato Rabiot tuttavia il francese non ha alcuna intenzione di lasciare Torino nelle prossime settimane.

Da ormai diverse settimane la Juventus lo ha messo sul mercato, con l’obiettivo di liberarsi del suo pesante stipendio (7 milioni netti) magari già a gennaio. Dal canto suo Adrien Rabiot non ha alcuna intenzione di lasciare la Vecchia Signora, anzi. A confermarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista concessa a ‘Telefoot’. Poche parole, che rischiano però di far saltare i piani del club.

Juventus, Rabiot non vuole andare via

“Sono felice a Torino. Se mi vedo ancora alla Juve? Certo che sì”. Il centrocampista, in gol nell’ultima uscita della Nazionale francese contro il Kazakistan, fin qui ha totalizzato 11 presenze in bianconero tra Serie A (8) e Champions League (3) mettendo a referto soltanto un assist. Troppo poco, per un giocatore che già nella scorsa stagione non aveva rispettato in pieno le aspettative. Il tecnico Massimiliano Allegri, quest’anno, lo ha impiegato soprattutto largo a sinistra senza ottenere tuttavia risposte confortanti da lui.

Da qui, la decisione di fare a meno di lui e destinare le risorse incamerate dalla sua cessione ai prossimi colpi in programma. Il Newcastle, nei giorni scorsi, lo aveva messo nel mirino insieme ad Aaron Ramsey ma i contatti non sono proseguiti. In stand-by pure i contatti con l’Everton. Ora, ecco le parole del diretto interessato intenzionato a restare fino alla fine del suo contratto alla Juventus. La quale, per arrivare a Dusan Vlahovc, dovrà cambiare la propria strategia e sacrificare altri elementi.