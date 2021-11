“Imbarazzanti, abbiamo l’attacco del Sassuolo!”, che critica all’Italia

Critiche autorevoli all’Italia dopo il pareggio con l’Irlanda del Nord e i playoff di marzo come ultimo ostacolo verso il Mondiale in Qatar

Sono tante le polemiche e le critiche nei confronti dell’Italia per il pareggio contro l’Irlanda del Nord che vale la mancata qualificazione diretta al Mondiale e l’accesso agli spareggi per un posto in Qatar. Ad esprimersi è stato anche l’ex calciatore Massimo Mauro che ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati su ‘Radio 24’ ha dichiarato: “Il calcio italiano si dovrebbe fare la domanda sul perché abbiamo l’attacco del Sassuolo, con tutto il rispetto per loro. Era imbarazzante, sembrava che non sapesse cosa fare. Giocare quella partita a marzo sarà difficilissimo, ci vuole una testa straordinaria”.

Italia, problema attacco

Dito puntato contro l’attacco, dunque, apparso scarico, senza idee e alternative. Da anni manca un grande bomber alla Nazionale. Il riferimento di Mauro è a Berardi, risultato tra i migliori, e Raspadori e Scamacca, giovani centravanti nel giro dell’Italia. Ma nessuno è mai riuscito ad imporsi, lo stesso Immobile fatica come prima punta perché il gioco è completamente diverso da quello della Lazio.

Mauro, nel suo intervento, ha anche aggiunto, a proposito del riferimento al Sassuolo: “Se non sei abituato a giocarti Champions e scudetto, giocare con quella responsabilità è un’altra cosa”. Per questo, secondo Mauro, è grave che in Italia manchi un riferimento offensivo di un grande club. Attaccante cercasi, come ai tempi di Vieri e Inzaghi. Quando c’era l’imbarazzo della scelta.