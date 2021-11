Gli esami confermano la doppia tegola: problemi al Fantacalcio

Non arrivano buone notizie per il Genoa e per il Fantacalcio: ecco l’esito degli esami sulle condizioni di Criscito e Caicedo.

Arriva il comunicato ufficiale da parte del Genoa sulle condizioni di Domenico Criscito e Felipe Caicedo. Non ci sono buone notizie, quindi, per Shevchenko chiamato all’esordio sulla panchina dei Grifoni, in un match di Serie A che già appare complicato di suo. I padroni di casa, allo Stadio Ferraris, sono chiamati domenica 21 novembre, infatti, ad affrontare la Roma di Mourinho, desiderosa di rivalsa dopo la sconfitta registrata contro il Venezia prima della sosta per le nazionali.

La Serie A e il Fantacalcio continuano a perdere pezzi: Genoa, out Criscito e Caicedo

Ecco allora le parole del comunicato emanato poco fa dal club: “Il Genoa comunica che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato per Domenico Criscito una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro, per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero saranno valutati con controlli successivi“.

Così il capitano del Genoa, Domenico Criscito, ha commentato l’accaduto sul proprio profilo ‘Instagram’: “Purtroppo la risonanza di oggi ha evidenziato una lesione dell’adduttore e per questo dovrò stare fuori per un po’ di tempo. Farò di tutto per recuperare il prima possibile per tornare a lottare con i miei compagni”.