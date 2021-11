Inter, Inzaghi spalle al muro: l’attaccante rischia un lungo stop

In casa Inter c’è apprensione sulle condizioni dell’attaccante cileno Alexis Sanchez. Assente a Napoli il giocatore rischia un lungo stop.

La sosta Nazionali è stata davvero un incubo per l’Inter e per i suoi tifosi. Fin dai primi giorni Simone Inzaghi ha perso pedine fondamentali con Bastoni e Dzeko che hanno lasciato acciaccati il ritiro della Nazionale.

Se la loro presenza è in dubbio per il big match di domenica contro il Napoli, meno dubbi ci sono su Stefan De Vrij, infortunatosi in Nazionale e sicuro assente contro gli azzurri e lo Shakhtar Donetsk. Il reparto che preoccupa di più il tecnico nerazzurro è però l’attacco ed in particolare Alexis Sanchez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, da valutare le condizioni di Alexis Sanchez

Una delle maggiori preoccupazioni in casa nerazzurra riguardo le condizioni dell’attaccante cileno Alexis Sanchez, uscito infortunato dal match contro l’Ecuador. Gli ultimi aggiornamenti parlavano di una semplice contrattura, ma lo staff medico nerazzurro è ancora sotto allerta.

LEGGI ANCHE >>> “Rinnovo o scambio con Belotti”: Milan, ribaltone esplosivo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport c’è ancora il rischio che il cileno abbia riportato uno stiramento ed in tal caso Alexis terminerebbe in anticipo il suo 2022, saltando cosi diverse importanti gare per i nerazzurri.