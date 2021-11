Clamoroso attacco al portiere: “Minacce di morte per lui e la sua famiglia!”

Il portiere del Messico Ochoa e la sua famiglia sono stati oggetto di minacce dopo il ko col Canada. La moglie ha deciso di pubblicare e rispondere.

Vergognoso quanto successo in Messico. Dopo il ko contro il Canada nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, il portiere della nazionale messicana Giullermo Ochoa è stato oggetto di minacce. Addirittura qualcuno si è spinto a prefigurare la morte sua e della sua famiglia qualora tornasse in campo con la maglia della nazionale.

A rivelarlo è la moglie di Ochoa, la modella Karla Mora che, attraverso Instagram ha reso pubblico uno di questi messaggi corredato da una sua risposta: “L’odio non porta da nessuna parte. È sempre uno sport: a volte si vince, a volte si perde. Siamo tutti esseri umani, tutti possiamo sbagliare ed è proprio da quegli sbagli che viene fuori l’uomo, la tua versione migliore e milioni di bei momenti. Stai sereno, c’è ancora molta strada da fare e sono sicura che darai molte gioie al Messico“.

Messico a rischio mondiale, Ochoa nel mirino

La ragione degli insulti e delle minacce ad Ochoa è da riscontrarsi nel ko 2-1 in casa del Canada. Nonostante una superiorità tecnica, i messicani si sono fatti battere e superare in classifica dalla nazionale nordamericana. Il secondo ko di fila, dopo quello con gli USA rischia di mettere in discussione una qualificazione che storicamente è sempre stata “facile” per il Messico.

Il Messico infatti, con questo ko, è scivolato al terzo posto a quota 14 punti. Lo stesso punteggio del Panama quarto, posizione che significherebbe spareggio e non qualificazione diretta. Nonostante manchino ancora sei partite, molti tifosi messicani sono rimasti estremamente delusi dal doppio ko contro Canada ed USA, sfogandosi quindi, in maniera indegna e sbagliata, con Ochoa.