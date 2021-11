Ancelotti, che assist all’Inter: il vice Dzeko arriva dal Real

L’Inter guarda al mercato di gennaio. Proprio per i nerazzurri l’assist potrebbe arrivare da Madrid, ed in particolare dal duo Florentino-Ancelotti.

In casa Inter si guarda al presente, ma anche al futuro. La rosa di Simone Inzaghi ha dimostrato, già in questa prima parte di stagione, di essere assolutamente competitiva per raggiungere traguardi importanti. Serve, però, che la dirigenza tenga alta l’attenzione, soprattutto per andare a migliorare delle piccole crepe che ancora ci sono.

Gli adii di Lukaku, Hakimi ed ovviamente di Antonio Conte, hanno lasciato uno strascico importante, che attraverso il mercato la stessa società ha cercato di tamponare. I risultati si sono dimostrati positivi, ed anche la campagna dei rinnovi sta andando avanti con diverse firme importante. Ma la sessione invernale di mercato si avvicina, e con essa anche la possibilità di inserire qualche tassello funzionale.

Inter, che assist di Ancelotti: Jovic per gennaio è possibile

Uno degli elementi che la società vorrebbe inserire in rosa nel breve termine è di sicuro il vice Dzeko. L’attaccante, infatti, avrà bisogno di qualcuno che lo faccia rifiatare, un centravanti in grado di ricoprire quel ruolo in maniera ottimale. Un assist importante sembra possa arrivare direttamente da Madrid.

Secondo quanto riportato dal portale ‘ElNacional.cat’, infatti, l’Inter avrebbe puntato Luka Jovic per il mercato di gennaio. Elemento in grado di andare a ricoprire proprio quel ruolo essenziale che già Dzeko svolge in maniera ottimale, il serbo sarebbe una scelta azzeccata per tutta una serie di motivi.

Il giocatore è ai margini del progetto, l’Inter ci sta pensando e Florentino Perez aprirebbe – si legge – le porte della cessione. Non solo. Anche Carlo Ancelotti darebbe il via libera senza alcun problema, fornendo all’Inter un assist molto importante.