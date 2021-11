“Esplode il caso”: Xavi, prima (grossa) grana al Barcellona

Ancora problemi per il giovane Pedri, che non riesce a riprendersi dall’infortunio. Nuova ricaduta per il calciatore del Barcellona.

Il Barcellona formato Xavi non ha vita facile. L’idolo del club, tornato in blaugrana in veste di allenatore, ha l’arduo compito di lavorare alla risalita del gruppo sia in Liga che in campo internazionale, dopo un inizio di stagione horror con Koeman alla guida tecnica e con diverse questioni legate al club a livello finanziario e progettuale, incluso l’addio di Messi. L’ultima grana riguarda Pedri.

Barcellona, l’infortunio di Pedri impensierisce Xavi

Il centrocampista classe 2002 doveva finalmente rientrare dall’infortunio al quadricipite della coscia sinistra, tuttavia una ricaduta lo costringerà a restare fuori probabilmente per tutta la parte restante del 2021. Pedri è nelle mani del fisioterapista, Carles Nogueira, come riferisce ‘AS’, e sarà lui l’unico a poter esprimersi sul recupero del calciatore. Si tratta di un vero e proprio incubo, poiché ogni volta, come durante lo scorso mese, in cui è vicino a rientrare, c’è sempre un problema o una debolezza che impedisce il completo recupero della condizione.

D’altronde proprio l’infortunio di Pedri ha fatto scatenare un caso all’interno dello spogliatoio. Il secondo di Koeman, Alfred Schreuder, avrebbe avuto un’accesa discussione con l’allora capo del reparto di fisioterapia, Juanjo Brau, al punto che poco sarebbe mancato per arrivare allo scontro fisico. I due si accusavano mutuamente di aver causato l’infortunio dello spagnolo. Per tale ragione, attualmente Pedri non è nelle mani di Linde, tra i membri dello staff tecnico destituiti, bensì di Nogueira. Escluso anche il responsabile medico, Lluis Til.

Questo cambio nell’organizzazione è causato non soltanto dai dubbi sulla precedente gestione, ma anche dal fatto che Xavi sia in attesa dell’arrivo del medico Ricard Pruna, sua persona di massima fiducia, che sta cercando di liberarsi dallo Sharjah attraverso un accordo per poi unirsi al Barcellona. Per tale ragione, Pedri sta praticamente riprendendo il suo recupero da zero. Il calciatore è fuori dal 14 settembre e ha già subito tre ricadute. Né urgenza né fretta, si ripartirà come se nulla prima fosse accaduto o fosse stato fatto male.