Tutto pronto per il fischio di inizio di Atalanta-Spezia. Il match è valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca davvero poco al fischio d’inizio di Atalanta-Spezia, gara del tredicesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, i bergamaschi di Gian Piero Gasperini ospitano la formazione ligure di Thiago Motta. Entrambe le formazioni, prima della sosta per le Nazionali, hanno conquistato i tre punti nell’ultima giornata di campionato. La Dea è ferma al quarto posto in classifica generale a quota 22 punti. Lo Spezia, invece, occupa il sedicesimo posto in elenco con 11 punti conquistati. Solo una volta, la formazione di Thiago Motta, ha esultato fuori casa, nell’unica vittoria lontano dal Picco contro il Venezia. Ad arbitrare il match sarà il signor Abisso di Palermo. Al VAR, invece, la coppia formata da Maggioni e Di Iorio.

Atalanta-Spezia, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Maggiore, Sala, Kovalenko; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta