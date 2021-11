“Si esagera, è inc…”: l’agente dell’attaccante si sfoga

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Politano, che ha parlato della positività al Covid del suo assistito.

Il Napoli giocherà domani lo scontro diretto contro l’Inter. Spalletti dovrà fare a meno di Politano, risultato positivo al Covid-19. Da pochi minuti è arrivata la notiza che gli altri giocatori del Napoli sono negativi dopo aver effettuato questa mattina un ulteriore giro di tamponi.

Mario Giuffredi, agente di Politano, è stato intervistato da ‘Radio Punto Nuovo’: “In questa città, come sempre, manca l’equilibrio. Tutti stanno dicendo che Politano ha preso il virus a Parigi, ma non potrebbe averlo preso a Napoli dopo qualche giorno di incubazione?. Il primo tampone è uscito negativo. E’ doppiamente vaccinato. Bisogna avere rispetto dei giocatori, criticandoli per le prestazioni in campo e non per la vita privata”.

Politano, l’agente: “E’ incazzato per non giocare contro l’Inter”

L’agente di Politano ha continuato il suo intervento: “Matteo vive con sua moglie e sua figlia quasi chiuso in casa. Possono avere una vita privata questi ragazzi? E’ andato in giro per l’Italia o per l’Europa come hanno fatto anche altri calciatori. Perciò mi convinco sempre di più che non si vincerà mai a Napoli, si eccede in tutto e di più. Lui sta bene ed è asintomatico“. Giuffredi ha poi concluso:

“C’è poco rispetto per gli uomini. E’ un ambiente che distrugge. Assenza di Matteo contro l’Inter? E’ incazzato, aveva una voglia matta di giocare contro la squadra di Simone Inzaghi, voleva ottenere una rivincita personale. La stessa cosa è successa anche le dichiarazioni di Lozano, che magari voleva esprimere altri concetti”.