Atalanta, la sorpresa che Gasperini sperava di ricevere da tempo

C’è una bella notizia, una delle tante, nel successo dell’Atalanta in campionato per 5-2 contro lo Spezia: Gasperini esulta

Pokerissimo come non accadeva da tempo, ritrovata vittoria in casa e sorriso alle stelle. C’è da festeggiare, Gasperini lo sa, ma dal trionfo con lo Spezia emerge un dettaglio: il ritorno al gol di Luis Muriel. Il colombiano era mancato, l’ultimo gol lo aveva segnato al debutto contro il Torino, da allora s’era fermato e anche complice qualche problema fisico aveva smesso di brillare. Ma i dieci minuti offerti contro lo Spezia confermano la sua forza, la sua natura talentuosa, e sono indizio di rinascita. In attesa di nuove conferme.

Atalanta, Gasperini ritrova Muriel

Muriel ha segnato di mancino e poi ha fornito l’assist per la quinta rete di Malinovskyi, è stato decisivo in poco tempo, è tornato a fare ciò che gli riesce meglio, si è avvicinato ai suoi standard lasciandosi alle spalle qualche mugugno e le critiche di chi non riusciva a riconoscerlo. Era solo questione di tempo. Gasperini esulta. Può tornare a contare su di lui.

Dov’era finito Muriel? Il colombiano, perfetta alternativa a gara in corso, ha pagato acciacchi vari ma anche il nuovo exploit di Zapata, tornato devastante. Le gerarchie sono chiare, il titolare è lui, ma una partita dura novanta minuti e a Muriel possono bastarne anche un paio per lasciare il segno.