Rivoluzione totale per il campionato, adesso cambia tutto: “In arrivo 900 milioni!”

In Brasile si avvicenda una vera rivoluzione nel calcio grazie a un innesto nel 2023 di circa 900 milioni di euro e di varie figure dirigenziali a gestire i campionati.

Il formato del calcio brasiliano potrebbe fortemente cambiare. La Federazione aveva già provato a dare una svolta attraverso il progetto “Club dos 13”, che gestisce la ripartizione dei diritti tv e concorre alle decisioni in merito allo svolgimento delle varie competizioni, ma senza successo. Per cui si è pensato ad un’ulteriore svolta, che partirebbe dall’innesto economico di 900 milioni di euro in arrivo dagli Stati Uniti.

Brasile, nel 2023 la rivoluzione del calcio con 900 milioni di partenza

L’ambizione del calcio locale è quella di rendersi più competitivo e di attirare a sé giocatori di maggiore valore tecnico, oltre a trattenere in Brasile i talenti verdeoro, e maggiori spettatori. Figure come Rick Parry, primo direttore esecutivo della Premier League, potrebbero essere quelle fondamentali per la svolta che il paese sudamericano è in mente.

‘Sportico’ annuncia che il progetto dovrebbe prendere avvio nel 2023. Potrebbe trattarsi di un campionato chiuso oppure semichiuso sulla falsariga degli statunitensi. Nel team di Parry entreranno personaggi del calibro di ex ‘ESPN’ e Charles Stillitano. Il Brasile è considerato una terra interessante per sperimentare una rivoluzione, anche perché è presente l’attrattivo turistico ma anche storico-sociale: è considerata tra le patrie mondiali del calcio.