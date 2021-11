Serie A, la top 11: il romanista Felix Gyan subito tra i più forti

Felix Gyan con una doppietta contro il Genoa alla terza presenza in serie A conquista subito la nostra top 11.

L’attaccante della Roma ha trascinato i giallorossi ad un successo importante, ottenendo anche il regalo da Mourinho che gli aveva promesso le scarpe.

Felix Gyan con la sua storia è la punta di diamante della nostra top 11. Audero è stato prezioso soprattutto con una parata ad inizio ripresa su Ranieri, Skriniar ha comandato la difesa dell’Inter, Bonucci, oltre ad una prova di alto livello in fase difensiva, ha segnato due rigori. Bremer anche ha unito la prestazione disciplinata al gol contro l’Udinese.

Per la Sampdoria spicca anche la prova di Candreva, per l’Inter di Perisic, Chiesa è stato devastante in Lazio-Juventus, Pasalic ha trascinato l’Atalanta così come spicca la prova di Duncan e Vlahovic nella Fiorentina.

Da Audero a Bremer, la difesa della top 11 di SerieANews

Audero ha inciso nella vittoria della Sampdoria sul campo della Salernitana, soprattutto con una parata molto importante ad inizio ripresa su una conclusione di Ranieri. Soltanto tre squadre hanno tenuto la porta inviolata nell’ultimo turno: la Sampdoria, il Venezia e la Roma.

Skriniar ha giganteggiato nella difesa a tre dell’Inter, Ranocchia e Bastoni anche hanno ben figurato ma il difensore slovacco è stato protagonista di una prova dominante. Bonucci ha guidato la fase di non possesso della Juventus contro la Lazio che è stata poco pericolosa anche per l’assenza di Immobile.

Oltre al lavoro difensivo, spiccano anche i due rigori trasformati in maniera autorevole. La giornata dei difensori goleador coinvolge anche Bremer che, oltre al solito lavoro di copertura degli spazi, incisivo nell’uno contro uno, ha realizzato anche la seconda rete del Toro contro l’Udinese.

Da Candreva a Perisic, qualità e forza nel centrocampo di ANEWS

5 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia, la Sampdoria è aggrappata ad Antonio Candreva che ha fatto gol sul campo della Salernitana legittimando il successo blucerchiato. Tra i centrocampisti più incisivi del campionato c’è sicuramente Pasalic che contro lo Spezia ha realizzato due gol e un assist per la rete di Muriel.

Il centrocampista croato è a quota quattro reti e sei assist in campionato, nei momenti più complessi dell’Atalanta ha rappresentato una certezza. Duncan rappresenta l’anima della Fiorentina, un giocatore prezioso nella gestione delle due fasi di gioco. Nella vittoria contro il Milan, Duncan ha fatto gol e assist, con una palla in verticale fantastica per l’attacco alla profondità di Vlahovic.

Perisic è stato tra i migliori in campo durante Inter-Napoli, l’esterno sinistro croato ha rappresentato una spina nel fianco per gli azzurri. Non solo ha segnato il gol del vantaggio nerazzurro con un fantastico colpo di testa ma ha anche compiuto un grande lavoro sulla fascia sinistra.

Da Chiesa a Felix Gyan, la “meglio gioventù” nell’attacco della nostra top 11

Chiesa si è procurato il rigore del 2-0, lui a destra e Kulusevski hanno interpretato in maniera brillante il piano-partita con le ripartenze a campo aperto con cui far male alla Lazio.

L’esterno offensivo della Juventus si è dedicato anche alla fatica nei rientri in fase difensiva, nella proposta si è acceso ad intermittenza ma, quando l’ha fatto, ha seminato il panico come proprio in occasione del rigore.

Vlahovic è una forza della natura, non conosce limiti nè pressioni, nonostante la polemica rinnovo riesce più volte a trascinare la Fiorentina. L’ha fatto contro il Milan, una delle due capoliste, segnando una doppietta fondamentale per la vittoria della Viola.

L’uomo del weekend è Felix Gyan che alla Roma ha realizzato una doppietta alla terza presenza in serie A. Mourinho ha avuto il coraggio di notare le qualità di questo ragazzo che in Primavera ha fatto sei gol in cinque partite e lanciarlo in prima squadra.

L’attaccante ghanese classe ‘2003 ha ripagato la fiducia con una doppietta nella delicata gara contro il Genoa. Mourinho è pronto ad altre intuizioni, lunedì pomeriggio era sugli spalti con Tiago Pinto per Roma-Bologna Primavera.

Ecco la nostra top 11:

(3-4-3) Audero; Skriniar, Bonucci, Bremer; Candreva, Pasalic, Duncan, Perisic; Chiesa, Vlahovic, Felix Gyan