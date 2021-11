Donnarumma, c’è di nuovo il Milan all’orizzonte: la sfida è aperta

Dopo l’avvicendamento tra i pali della porta del Milan, Maignan e Donnarumma si giocheranno anche il Globe Soccer.

Il Milan, grazie alla rete di Messias, ha battuto l‘Atletico Madrid e si è guadagnato l’occasione di giocarsi nell’ultimo turno contro il Liverpool la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. I rossoneri dovranno assolutamente vincere contro la squadra di Klopp e sperare in un risultato positivo nella gara tra il Porto e l’Atletico Madrid: pareggio o vittoria degli spagnoli, ma senza superare la squadra di Pioli nella differenza reti generale.

Il ‘Diavolo’ giocherà domenica contro il Sassuolo ed in porta potrebbe tornare Maignan, che sta recuperando velocemente dall’infortunio al polso. L’ex giocatore del Lille ha sostituito in maniera egregia Donnarumma, facendosi subito amare dai tifosi del Milan. Proprio i due portieri sono in competizione per un trofeo.

Milan, Donnarumma e Maignan nominati per il ‘Best goalkeeper of the year 2021’

In mattinata sono stati svelati i nomi dei calciatori candidati al premio ‘Best goalkeeper of the year 2021’ per i Globe Soccer. Il premio sarà consegnato a Dubai il prossimo 27 dicembre. Sono nove i portieri nominati per la vittoria del premio ed il passato e il presente della porta del Milan si giocheranno questo riconoscimento.

Ecco gli altri candidati: Courtois del Real Madrid, Ederson del Manchester City, Emiliano Martinez dell’Aston Villa, Mendy del Chelsea, Navas del PSG, Neur del Bayern Monaco e Oblak dell’Atletico Madrid. Sarà lotta aperta e sarà molto curioso sapere per chi tiferanno i tifosi del Milan.