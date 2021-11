“Ma non ti vergogni?”: PSG nel caos, che attacco al campione

Clamoroso attacco alla nuova stella del PSG: “Ma non ti vergogni?”, le parole durissime dell’ex Real Madrid, Van der Vaart

Da quando è arrivato a Parigi, non è ancora riuscito ad accendere gli animi e gli entusiasmi dei suoi nuovi tifosi. Soprattutto, non è ancora riuscito ad eguagliare i livelli raggiunti nella sua esperienza al Barcellona. Non è una stagione trionfale, ad oggi, quella di Lionel Messi. Vittima di alti e bassi (e di qualche acciacco fisico) la Pulga fa discutere. E non per le sue solite magie in campo.

Stavolta, a scagliarsi contro l’argentino è l’ex Real Madrid, Rafael Van der Vaart. “Vederlo in campo così, mi fa davvero tristezza”, ha spiegato l’olandese ai microfoni di ‘Ziggo Sport’, subito dopo la pesante sconfitta del PSG in casa del Manchester City.

PSG, che attacco a Messi. Van der Vaart: “Leo, ma non ti vergogni?”

Di qui, Van der Vaart si fa sempre più duro nei confronti di Leo Messi. E per cominciare, fa subito il paragone con Cristiano Ronaldo: “Quando vedo lui, vedo un calciatore che lotta e che cerca in tutti i modi di portare la sua squadra al proprio livello. Quando vedo Messi, invece… Ogni tanto cammina, letteralmente. E penso: ‘Ma non ti vergogni?’. Sto davvero iniziando ad arrabbiarmi con lui”.

Poi l’olandese continua: “È un peccato vedere uno come Messi giocare così. Sai già che uno del genere non nascerà mai più. Già quando era al Barcellona con Koeman, aveva iniziato a dare segnali negativi. Anche se sei Messi, non puoi permetterti di rifiutare il duro lavoro”.