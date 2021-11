“Sarà il nuovo allenatore della Juve”: Allegri tagliato, l’annuncio in diretta

Il tecnico della Juventus Allegri nella bufera dopo la pesante sconfitta in Champions League. Cassano parla di un possibile divorzio.

Dopo la debacle vissuta martedì in Champions League sul campo del Chelsea, la Juventus oggi è chiamata ad una nuova sfida di cruciale importanza. Alle 18, infatti, andrà in scena la partita con l’Atalanta che, al momento, ha 4 punti in più rispetto ai bianconeri. Ecco perché Massimiliano Allegri ha chiesto ai suoi una prova d’orgoglio: in assenza di una vittoria, infatti, il rischio è quello di essere tagliati fuori dalla lotta per lo scudetto già a novembre.

Juventus, Gallardo al posto di Allegri: il pensiero di Cassano

Nel frattempo il tecnico è finito nel mirino della critica, a causa delle tante sconfitte fin qui rimediate e dell’assenza di un gioco propositivo. Il club, dal canto suo, ha piena fiducia nell’allenatore. Tuttavia, se la crisi dovesse proseguire nei prossimi mesi, non è da escludere che in estate possa andare in scena un clamoroso divorzio tra le parti. Uno scenario ipotizzato da Antonio Cassano il quale, durante l’ultima puntata della ‘BoboTV’, ha rivelato chi potrebbe prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconera.

“Come lo vedete Gallardo alla Juve? Se la Juve non arriva tra le prime quattro – sono le parole del giocatore ex Roma e Real Madrid tra le altre – è un bagno di sangue. Lo dico oggi: Gallardo andrà alla Juve l’anno prossimo”. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Julian Alvarez, tra i principali trascinatori del River Plate allenato proprio da Marcelo Gallardo laureatosi di recente campione d’Argentina. La punta classe 2000, in 18 partite, ha totalizzato 17 reti e 6 assist attirando le attenzioni dei principali top club d’Europa. Un nome che piace molto alla Juventus, che ora aspetta da Allegri segnali positivi. Il futuro incombe.