Osimhen pronto a saltare la Coppa d’Africa: ma non è una buona notizia

I tempi di recupero per Osimhen si preannunciano lunghi: l’attaccante del Napoli non ci sarà almeno per 60 giorni, Coppa d’Africa a rischio

La sconfitta di ‘San Siro’ contro l’Inter ha rovinato la serata di Luciano Spalletti in maniera particolare per l’infortunio di Victor Osimhen. L’attaccante è uscito malconcio dalla trasferta contro la squadra di Simone Inzaghi e dovrà restare fuori dal ring per un periodo di tempo abbastanza lungo. Questo è il principale fattore per il quale il ritorno a casa del Napoli è stato mesto. La sconfitta può essere iscritta al capitolo degli incidenti di percorso peraltro naturali nel corso di un campionato. La reazione della squadra lascia ben sperare in vista del futuro. Ciò che preoccupa sono invece le condizioni dell’attaccante nigeriano.

Napoli, i tempi di recupero per Osimhen: rischia fino a novanta giorni, salterebbe la Coppa d’Africa

I partenopei hanno aggiornato con un comunicato sulle condizioni dell’attaccante già nella serata di ieri: “Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter–Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro”.

Il calciatore, che ha rischiato di subire guai ancora più seri anche all’occhio, sarà sottoposto ad intervento chirurgico per accelerare il recupero. Secondo l’edizione online del “Mattino” tuttavia i tempi non saranno brevi. L’attaccante rischia di saltare la Coppa d’Africa. Il Napoli proverà ad averlo in campo prima con l’ausilio di qualche maschera protettiva. Appare però scontato che non scenderà in campo prima dei prossimi 60 giorni. 2021 sicuramente finito per lui. Il percorso riabilitativo però può risultare pure più lungo ed arrivare fino a 90.

Luciano Spalletti dovrà studiare le mosse per sostituire l’attaccante nigeriano nel prossimo periodo. Il tecnico può impiegare Petagna, attaccante che per presenza fisica è più simile a Osimhen, oppure ricorrere a Mertens, per sfruttarlo ‘alla Totti‘ nel corso della sua parentesi alla Roma.