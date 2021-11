Tra Argentina, Spagna e non solo: il campione si ritira, è ufficiale

Maxi Rodriguez, argentino ex Espanyol, Atletico Madrid e Liverpool, ha annunciato attraverso i social il suo addio al calcio giocato.

Quel momento arriva sempre, anche se non vuoi, anche se lo eviti. Giunge il momento in cui ti svegli e ti rendi conto di aver dato tutto, di dover andare e fare posto. Nostalgia e tristezza si uniscono al sentimento di soddisfazione per la carriera realizzata. Maxi Rodriguez ha calcato i campi da calcio fino a 40 anni, indossando per ultimo la maglia del suo cuore, quella del Newell’s Old Boys. Oggi però ha deciso di dire addio, sul finire della stagione calcistica in Argentina.

Dall’Argentina all’Europa: Maxi Rodriguez dice addio al calcio giocato

La fiera della Nazionale argentina l’ha comunicato a tutti i tifosi attraverso un emotivo messaggio su Instagram: “È arrivato il momento che mai avrei pensato arrivasse o come calciatore non vogliamo mai che arrivi: il momento di chiudere la mia carriera da professionista. È una decisione difficile da prendere ma allo stesso tempo sono molto tranquillo. Sono stati molti anni di carriera, durante i quali ho sempre dato il massimo e mi sono svuotato del tutto. Non ho più niente da dare“.