“Con lui è impossibile…”: Donnarumma sbaglia, reazioni durissime

Il PSG sta pareggiando 1-1 contro il Saint Etienne. Donnarumma sta giocando titolare, ma sta ricevendo tante critiche dai suoi tifosi.

Il PSG ha perso mercoledì lo scontro diretto contro il Manchester City per la testa del girone A di Champions League e sarà tra le seconde qualificate nei sorteggi per gli ottavi di finale, mentre in Ligue 1 la situazione è ben diversa. Infatti, la squadra di Pochettino è prima in classifica con un largo vantaggio sulle seconde.

Il team parigino in questi minuti è impegnato nella difficile trasferta contro il Saint Etienne. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie al gol di Bouanga, ma poi i calciatori del PSG sono riusciti a pareggiare nei minuti di recupero della prima frazione di gara con Mariquinhos.

#donnarumma avec lui impossible de faire un clean sheet — ɪsᴍᴀ ʙᴇɴɴ4ᴄᴇʀ ☁︎︎ 𓂀🐾⁶₆⁷ (@coco_shmurda) November 28, 2021

PSG, critiche a Donnarumma dopo il gol preso contro il Saint Etienne

Il Saint Etienne sta giocando anche in dieci a causa dell’espulsione di Kolodziejczak. Donnarumma è ritornato titolare dopo le sue assenze contro il Nantes e Manchester City. Il calciatore italiano è stato fuori per qualche giorno a causa di una gastroenterite. L’ex Milan sta subendo molte critiche per il gol concesso oggi.

Donnarumma non ha respinto nel migliore dei modi il tiro di Kolodziejczak, favorendo il tap-in di Bouanga. I tifosi del PSG stanno criticando tantissimo l’estremo difensore, che in alcune recenti dichiarazioni, dopo la gara tra Italia e Svizzera, aveva affermato di soffrire l’alternanza in porta con Navas.