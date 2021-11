Rinnovi, Schira ‘rassicura’ il Milan: “Nessun caso Donnarumma…”

Nicolò Schira, sul canale Twitch di SerieANews.com, si è soffermato sui rinnovi in casa Milan di Theo Hernandez, Leao e Bennacer.

Il Milan ha perso la vetta della classifica, in coabitazione con il Napoli, dopo aver perso per 1-3 contro il Sassuolo. I rossoneri hanno totalizzato solo un punto nelle ultime tre partite di campionato, ma sono riusciti a riaprire, almeno in parte, il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League con il successo in trasferta contro l’Atletico Madrid.

La squadra di Pioli sarà impegnata mercoledì contro il Genoa dell’ex Shevchenko. I rossoblù vorranno portare a casa almeno un punto, visto il terzultimo posto in classifica. In casa del ‘Diavolo’ a tenere banco è anche la questione rinnovi di Theo Hernandez, di Leao e Bennacer.

Rinnovi Milan, Schira: “Non c’è nessun caso Donnarumma”

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha aggiornato sulle trattative dei prolungamenti contrattuali dei tre calciatori rossoneri sul canale ‘Twitch’ di SerieANews.com: “Rinnovo Theo Hernandez? Non c’è nessun caso Donnarumma. C’è grande fiducia in casa Milan. Il club rossonero ha messo sul piatto un contratto da 4 milioni e mezzo, bonus compresi, sino al 2026“.

Il giornalista è entrato nel merito dell’offerta per il terzino francese: “L’offerta precisa è di: 3,5 milioni a base fissa, più 500mila di bonus abbastanza scontati e altri 500mila euro di bonus un poco più difficili da raggiungere, questi legati anche al rendimento della squadra. Il calciatore vorrebbe circa 5 milioni di euro, la sensazione è che una quadra possa essere trovata. Ci sono tanti aspetti, anche oltre il rettangolo di gioco, che portano Theo Hernandez a proseguire la sua avventura con il Milan“.

Nicolò Schira ha poi concluso il suo intervento: “Ci sono dei passi in avanti anche per il rinnovo di Leao. Al portoghese è stato offerto un rinnovo da 3,8 milioni più bonus. L’agente del calciatore, Jorge Mendes, è atteso nei prossimi giorni a Milano. Bennacer? Anche lui è vicino al rinnovo. Il Milan vuole chiudere al massimo entro gennaio per evitare altre telenovele stucchevoli come quelle di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie”.