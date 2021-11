Nella ‘crisi’, finalmente una buona notizia: il Milan può già esultare

Dopo aver perso contro il Sassuolo, il Milan giocherà mercoledì contro il Genoa. Pioli avrà a disposizione anche Tomori.

Il Milan ieri ha perso 1-3 contro il Sassuolo. I rossoneri erano passati in vantaggio con Romagnoli, ma poi non hanno retto ai colpi di Scamacca prima e Berardi poi. Dopo la sconfitta contro i neroverdi, la squadra di Pioli è seconda a tre punti dal Napoli capolista e con un punto solo di vantaggio sull‘Inter.

Quella con il Sassuolo è la seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Milan, che aveva perso anche contro la Fiorentina. Il dato più allarmante per Pioli è quello dei gol subiti in queste due gare: ben sette. Se contro l‘Atletico Madrid i rossoneri hanno disputato una partita quasi perfetta, contro gli emiliani c’è stata una prestazione sottotono da parte di tutti.

Milan, Pioli potrà contare su Tomori contro il Genoa

Non può essere una coincidenza che in queste due sconfitte non c’era al centro della difesa Tomori. Il difensore inglese non ha giocato le ultime tre partite del Milan a causa di alcuni problemi all’anca. Nel pomeriggio sono arrivate buone notizie sia per Stefano Pioli che per i tifosi rossoneri.

Secono quanto raccolto da ‘Sky Sport’, Tomori in giornata si è allenato con il resto dei compagni. Il centrale tornerà quasi sicuramente dal primo minuto nella gara di mercoledì contro il Genoa dell’ex Shevchenko. Il calciatore giocherà al fianco di Kjaer con cui ha formato una delle migliori coppie centrali del campionato.