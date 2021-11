Gesto a sorpresa di Balotelli: la star turca rivela tutto

Continua il momento d’oro per Mario Balotelli. Tanti elogi in Turchia per il campione dentro e fuori dal campo di ‘Supermario’.

E’ un ottimo periodo per l’attaccante italiano Mario Balotelli. Il giocatore milita in Turchia dove gioca nell’Adana Demirspor, club guidato tra l’altro da Vincenzo Montella. ‘Super Mario’ ha realizzato cinque gol in questa fase iniziale della stagione ma sta raccogliendo tanti elogi anche per ciò che accade fuori dal campo.

Il celebre cantante turco Haluk Levent, presidente tra l’altro di un importante associazione in Turchia, ha rivelato nel corso della trasmissione turca Star ha aiutato ben sei famiglie in difficoltà.

Görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı

Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafını

Mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcunu

Ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan @FinallyMario ile şalgam sözümüzü yerine getirdik💚

Balotelli ed il suo messaggio dalla Turchia

Attraverso i propri account social lo stesso cantante Haluk ha pubblicato uno scatto simpatico in compagnia dell’attaccante italiano riportando alcune sue dichiarazioni:

“Mi reputo una persona davvero molto disponibile. Quando ho vinto con la Nazionale italiana ho devoluto tutti i soldi ricevuti come bonus ai bambini in difficoltà in Italia. Amo molto i bambini, i giovani e la gente. Per me la razza, la lingua e la religione non fanno differenza