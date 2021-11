“Ci aspettiamo di più”: Juve, l’attaccante punzecchiato dal club in diretta

Pavel Nedved non ha dubbi. Il vice presidente della Juve ha punzecchiato uno degli attaccanti bianconeri ai microfoni di Dazn.

La Juve non ha più tempo. La squadra di Allegri vive un momento di grande difficoltà, risultati insoddisfacenti ed un ambiente che sembra che sembra non tollerare più la situazione difficile che la Vecchia Signora attraversa dall’inizio della stagione. La sconfitta col Chelsea in Champions ma anche quella contro l’Atalanta nella scorsa giornata di campionato, un insieme di problematiche evidenti che Allegri è chiamato a superare in poco tempo, per evitare di scivolare sempre di più in classifica.

Il tutto passa, ovviamente, anche dalla questione attaccanti. Pochi gol, poca incisività sotto porta ed un problema legato anche al bomber di razza che Allegri sperava di ritrovare in Kean o in Morata. E proprio lo spagnolo, in questa prima parte di stagione, sembra non aver superato la prova del nove che la società ha posto.

Juve, Nedved punzecchia Morata: servono più gol

In casa Juventus non ci si guarda dall’essere schietti. L’ambiente ha bisogno di vincere, i risultati passano anche dai gol degli attaccanti che, fino a questo momento, non hanno inciso come ci si aspettava. Lo sa bene anche Pavel Nedved, che ha rimarcato proprio questo aspetto nel pre partita di Dazn.

“I nostri giocatori devono essere abituati alle critiche quando giocano sotto le aspettative”, ha spiegato il vice presidente della Juventus. L’occhio dell’analisi, poi, passa proprio su Morata: “Credo che Alvaro stia soddisfacendo l’allenatore sulla tecnica, sta facendo belle prestazioni. Ci aspettiamo di più sulla realizzazione, non solo da lui, ma da tutto l’attacco”.