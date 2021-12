Futuro Ibrahimovic, ecco l’annuncio che aspettava il Milan

Ibrahimovic ha parlato nel post partita di Genoa-Milan e, come sempre riesce a fare, ha mostrato tutta la sua importanza all’interno della squadra.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato della vittoria di carattere conquistata per 0-3 dal Milan contro il Genoa dell’ex rossonero Shevchenko. Ha parlato, perciò, della grande voglia che la squadra stasera aveva di ritrovare la vittoria e i tre punti in Serie A, dopo le sconfitte arrivate contro la Fiorentina e il Sassuolo. Ibrahimovic, poi, ha svelato il ‘segreto’ della crescita che il suo Milan ha dimostrato di aver ottenuto in soli due anni e le novità in vista sul rinnovo di contratto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Ibrahimovic parla della sua ‘magia’ e del rinnovo

Zlatan Ibrahimovic, questa sera con una gran bella punizione, ha segnato il suo 90° gol con la maglia rossonera. Ai microfoni di ‘Dazn’ ha parlato del suo buon momento ma ha svelato anche il ‘segreto’ per cui il Milan è riuscito a compiere una crescita così importante in appena due anni. Ecco allora le parole dell’attaccante: “Basta firmare Ibra e ti porta magia“, serio come solo lui sa essere dopo un’affermazione come questa.

LEGGI ANCHE >>> Incredibile in Premier League: infarto in tribuna e partita sospesa

Ibrahimovic, inoltre, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ della questione rinnovo con il Milan: “Ora devo rinnovare anche io (oltre quello di Pioli, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato”.