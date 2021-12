“Così o porte chiuse”: dal Governo l’ultimatum alla Serie A per gli stadi

La crescita dei casi positivi preoccupa il Governo: non esclusa la possibilità di richiudere gli stadi. Trema la Serie A.

L’emergenza pandemica torna a spaventare l’Europa. In Germania, ad esempio, i casi positivi stanno aumentando in maniera costante costringendo le autorità a prendere i dovuti provvedimenti attraverso i quali cercare di rallentare i contagi. Tra questi, rientra quello di far giocare la partita di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona in programma l’8 dicembre a porte chiuse. Una misura che le istituzioni potrebbero confermare fino al termine del 2021.

Serie A, possibile nuova chiusura degli stadi

In Italia, la situazione non è ancora così problematica tuttavia sono stati diversi gli esponenti del Governo che, nelle ultime ore, hanno invitato la popolazione a rispettare le norme atte a contrastare la diffusione del virus. Oggi, ad esempio, è stata la volta del sottosegretario alla salute Andrea Costa intervistato dal programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’ in onda su Rai Radio1.

“Allo stadio è già previsto l’uso della mascherina ed è inaccettabile vedere tifosi che non la portano. In questo senso io sarei ancora più drastico. Se si dovesse continuare a vedere tifosi sprovvisti della mascherina – sono state le sue parole – bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse. Sarei per optare per questa decisione, le regole vanno rispettate”. Resta da vedere come si evolverà il quadro, ma intanto l’allarme ha iniziato a suonare.