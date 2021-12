“Danno da 30 milioni!”: clamoroso Messi, la beffa gli costa caro

Brutte notizie per Leo Messi: l’albergo comprato nel 2017 e costato 30 milioni deve essere demolito perché è un pericolo per la sicurezza.

Se sul fronte calcistico le cose per Leo Messi sembrano andare bene. Al netto di un inizio non proprio felice col PSG, la Pulce ha appena vinto l’ennesimo Pallone d’Oro, il settimo, staccando il rivale di sempre Cristiano Ronaldo fermo a sei.

Fuori dal campo però le cose non vanno così tanto bene. E’ notizia recente, come riporta il quotidiano spagnolo El Confidencial, dell’ordine di demolizione un albergo di Sagres, zona a sud di Barcellona che Leo Messi acquistò nel 2017.

Secondo il quotidiano spagnolo l’albergo non rispetterebbe i requisiti di conformità e sicurezza della Catalogna. A partire dai balconi troppo grandi, passando per la non idoneità del piano antincendio di emergenza. Quest’ultima una mancanza così grave da giustificare l’ordinanza.

Messi, 30 milioni ‘gettati’… a sua insaputa?

Ciò che però ha colpito è stata la reazione di Messi, il quale, a domanda del giornalista, è letteralmente caduto dalle nuvole. L’investimento di ben 30 milioni sarebbe stato effettuato senza che la Pulce abbia fosse stato informato delle carenze e, a quanto pare, nemmeno dell’ordinanza di abbattimento.

Naturalmente gli avvocati di Messi si sono fiondati già al lavoro per cercare di evitare l’abbattimento, anche se sarà difficile convincere il municipio di Sitges del contrario.