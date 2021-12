Donnarumma, è ufficiale: PSG, scelta netta dopo l’errore tra i pali

Potrebbe costare caro a Navas l’errore contro il Lens di sabato. Pochettino ha scelto Donnarumma per il match di questa sera contro il Brugge.

Dopo il pareggio di sabato per 1-1 contro il Lens, il PSG sta per scendere in campo contro il Club Brugge in Champions League. Per la squadra di Pochettino il match di questa sera è buono solo per la statistiche, visto che si è qualificata aritmeticamente agli ottavi di finale come seconda del girone.

I parigini nel sorteggio saranno nella seconda fascia dopo la sconfitta contro il City di Guardiola nel turno precedente della massima competizione europea. In questi mesi in casa PSG ha fatto molto rumore il continuo avvicendamentro tra Navas e Donnarumma, ma dopo la papera dell’ex Real Madrid contro il Lens potrebbe esserci una svolta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma giocherà titolare questa sera contro il Brugge

Da pochi minuti è stata ufficializzata la formazione del PSG che sfiderà il Brugge ed in porta ci sarà Donnarumma. Navas è stato molto criticato sia dai media che dai tifosi per l’errore di sabato. Il calciatore costaricano potrebbe essere relegato in panchina da Pochettino più nettamente in favore dell‘ex giocatore del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Donnarumma: nuovo sgarbo in arrivo dal PSG

Donnarumma dovrà sfruttare al massimo quest’occasione per cercare di convincere Pochettino di farlo giocatore come titolare fisso tra i pali della porta del PSG. Il portiere italiano ha ammesso di soffrire l’alternanza con il suo collega, visto che era abituato a giocare sempre con il Milan.