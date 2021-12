“Firma solo se…”: Lazio, per il calciomercato c’è un problema

La Lazio non sta entusiasmando. Sarri si aspetta dei nuovi calciatori dal mercato di gennaio, ma Lotito non sembra che voglia accontentarlo.

Dopo il successo di domenica a Marassi contro la Sampdoria, la Lazio ha dato una prima risposta alle critiche. I capitolini sono ottavi in classifica, in compagnia della Roma di Mourinho, con un distacco di nove punti dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini.

Domani sera, ore 21.00, la squadra di Sarri sarà impegnata nella gara di Europa League contro il Galatasaray. La Lazio cercherà di vincere per passare da prima il girone e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della sconda competizione europea. In casa biancoceleste si sta discutendo anche del rinnovo dell’ex tecnico di Napoli e Juventus.

Lazio, Sarri spinge per avere dei rinforzi nel mercato di gennaio

Le parti stanno parlando del prolugamento del contratto, ma Sarri vuole delle garanzie sulle prossime sessioni di mercato. Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore toscano vuole nuovi giocatori nel prossimo calciomercato di gennaio. Gli obiettivi sono un terzino sinistro ed un attaccante che possa sostituire Immobile.

Il team capitolino tessererà Kamenovic, che però il mister toscano considera poco. La storia di Lotito racconta che il patron della Lazio è restio a muoversi nel mercato di gennaio, ma Sarri preme per prendere dei rinforzi per cercare sia di recuperare in classifica che per avere dei calciatori più adatti al suo sistema di gioco.