“Non è felice, pronta un’altra squadra”: PSG, subito addio per il colpo

Il centrocampista Georginio Wijnaldum vuole già lasciare il Psg per tornare in Inghilterra: su di lui l’Arsenal di Arteta e il Newcastle

Sembrava dover essere la squadra dei sogni, eppure al Paris Saint Germain non tutti sono contenti, per il momento. Uno tra questi è sicuramente Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è da poco sbarcato a Parigi dall’Inghilterra ma ha già in mente di tornare nel Regno Unito. L’ex Liverpool si è trasferito nella formazione di Mauricio Pochettino a parametro zero ma fino a questo momento non sempre è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare. In oltre la metà delle partite giocate finora è partito dalla panchina.

Psg, l’avventura di Wijnaldum a Parigi potrebbe essere già ai titoli di coda: l’Arsenal pensa all’olandese

Il centrocampista vorrebbe tornare in Inghilterra, paese in cui è rimasto a giocare dal 2015 a giugno scorso. Wijnaldum, per il quale in estate si sono mossi diversi top club, potrebbe cambiare nuovamente maglia in inverno. Secondo ‘Sky Sports’, la squadra che ha mostrato maggiore interesse nei suoi confronti è l’Arsenal. Il tecnico spagnolo Mikel Arteta è un suo grande ammiratore. Il Psg sembra essere interessato ad ascoltare le offerte che arriveranno. La formula con cui Wijnaldum potrebbe trasferirsi a Londra è quella del prestito.

E sull’olandese ci sarebbe anche il Newcastle, club con cui è approdato in Inghilterra sei anni fa. Questi ultimi sarebbero già in contatto con il suo entourage per un ritorno ai ‘Magpies’.

Il 31enne ha disputato fino a questo momento 20 partite con la maglia del Psg. Un numero sufficiente a realizzare già tre reti, due delle quali in Champions League contro il Lipsia, nel quarto turno del girone A. In nazionale, invece, Wijnaldum ha totalizzato 85 gare firmando ben 26 gol.