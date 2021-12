Alle 20.45 spazio anche alla Conference League, per gli ultimi 90′ minuti della fase a gironi. La Roma affronta il CSKA Sofia.

C’è un primo posto da conquistare. La Roma di Josè Mourinho è assolutamente consapevole di quanto sia importante vincere stasera contro il fanalino di coda del girone di Conference League.

Il CSKA Sofia, infatti, non sembra affatto un avversario in grado di creare particolari problemi alla compagine giallorossa, visto anche l’unico punto conquistato nel girone. Una partita che vale tanto per la Roma. Non soltanto perchè ci si gioca il primo posto nel girone, ma anche per dare un segnale chiaro a tutta la competizione.

La brutta figura rimediata contro il Bodo Glimt fa ancora male ai ragazzi di Mourinho, e proprio per questo rispolverare una prestazione di livello, e lanciarsi a pieno diritto per la vittoria finale, è un obietti del tecnico portoghese.

CSKA Sofia-Roma, le formazioni ufficiali