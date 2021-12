“Queste le garanzie necessarie”: Lazio, Sarri ‘chiama’ Lotito

La Lazio in questa prima fase stagionale è stata una vera e propria altalena. Spuntano le richieste di Sarri per lanciare il suo progetto.

Serviva un successo, è arrivato invece un deludente pareggio. La Lazio di Maurizio Sarri, che da inizio stagione vive su un ottovolante alternando prove incoraggianti e tonfi clamorosi, si è arenata nuovamente nel momento in cui era chiamata alla prova di maturità.

È successo ieri sera all’Olimpico, contro un Galatasaray che certo non rappresentava un ostacolo insuperabile. Prendendosi i tre punti l’Aquila sarebbe volata agli ottavi di Europa League, lo scialbo 0-0 arrivato al termine di 90 minuti con zero tiri in porta la spinge invece ai 16esimi, in cui dovrà vedersela con una delle “retrocesse” dalla Champions League.

Una performance che certo non è stata gradita dall’ambiente ma che non mette in discussione il futuro di Sarri. Del quale semmai il tecnico discute con il presidente Lotito per quanto riguarda programmazione a medio-lungo termine, fondamentale per riportare la Lazio tra le grandi della Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Sarri discute con Lotito un progetto a lungo termine

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi Alberto Della Palma fa il punto della situazione in casa biancoceleste, sottolineando che nell’immediato futuro il recupero di posizioni in campionato sarà al centro dell’agenda tanto quanto il rinnovo del tecnico, che potrebbe firmare per un progetto a lungo termine ma chiederebbe in cambio alcune garanzie.

LEGGI ANCHE>>>“Gasperini, ora basta”: Atalanta, attacco durissimo

Tra queste la costruzione di una squadra più adatta alla sua idea di calcio di quanto non lo sia quella attuale. L’aggiunta di alcune alternative di qualità, l’innesto “di tre giocatori a sessione, in modo che la Lazio nel giro di un paio d’anni possa tornare a lottare per le primissime posizioni”. Vedremo se l’intesa tra Sarri e Lotito arriverà.