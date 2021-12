“Abbiamo fatto un passo verso…”: Atalanta, Gasperini svela l’obiettivo

Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Verona-Atalanta, gara vinta 2-1 dai bergamaschi.

L’Atalanta sembra, almeno in campionato, inarrestabile. I nerazzurri tornano da Verona con l’ennesimo scalpo, il sesto consecutivo in trasferta questa stagione, costringendo al contempo il Verona al primo ko interno dell’era Tudor.

Felice, naturalmente, Gasperini. “Una grande soddisfazione vincere questa partita.” ha dichiarato il tecnico. “Ribaltarla dopo lo svantaggio è segno di grande forza e umiltà, i ragazzi hanno vinto con merito.”

Poi la domanda sullo Scudetto. “Oggi abbiamo fatto un passo verso una mentalità migliore. Verso la consapevolezza di poter vincere gare come questa e tornare con i tre punti a casa da gare complicate come questa contro il Verona.”

Gasperini, sguardo al futuro immediato

La domanda poi si sposta sull’eliminazione dalla Champions e sull’Europa League. Con i sorteggi a cui Gasperini però sembra non dare troppo peso: “Dispiace per l’eliminazione dalla Champions, il Villarreal era una squadra alla nostra portata. Non ho nemmeno guardato le possibili avversarie di Europa League. Per il momento abbiamo Roma e Genoa. Il calendario lo so fino al Torino. Poi hanno cambiato tutto, quindi dovrei anche andare a rileggerlo.

Infine un pensiero su Muriel, a cui vanno tutti gli elogi del tecnico: “Bravo, semplicemente bravo. Ha fatto una buona partita. Fortunatamente abbiamo una rosa che ci consente di variare e di sfruttare le potenzialità dei giocatori.”