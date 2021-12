“Non è il momento”: Serie A, il tecnico blocca il mercato in diretta tv

Juric batte Mihajlovc e conquista i tre punti. Il tecnico granata, però, spegne il mercato in entrata del Torino ai microfoni di DAZN.

Il Torino di Ivan Juric batte il Bologna e si aggiudica i tre punti. Proprio il tecnico della formazione granata è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita per commentare il successo. Ecco quanto dichiarato: “La partita è stata stradominata. Risultato bugiardo vista la mole di occasioni create. Vedo i miei ragazzi contenti di migliorarsi, concentrati. Stiamo bene, anche Praet sta aumentando il minutaggio. Abbiamo fatto un passo in avanti. Dobbiamo insistere su queste idee e su questo gioco per creare il maggior numero possibile di occasioni da gol”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il tecnico Juric dopo Torino-Bologna

Poi il tecnico granata prosegue: “Bremer come sta? Ha sentito un dolore al polpaccio. Voleva continuare a giocare, speriamo di averlo sostituito in tempo. Valuteremo le sue condizioni. Mercato in entrata a gennaio? Credo che a gennaio non sia il momento di intervenire. Io volevo più alternative e più giovani da far crescere, come ho fatto a Verona con Ilic, Kumbulla, Lovato“.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho, Roma si è schierata: striscione inaspettato a Trigoria

“Questo è l’unico modo per far crescere una società oggi. La mia filosofia è investire sui giovani, non pagare calciatori con contratti alti. Non sono uno che chiede calciatori, sono più aziendalista del presidente. Ma voglio i risultati e su questo sono sempre stato chiaro”.