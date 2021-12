“Il livello è molto basso…”: Mourinho netto in conferenza

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in programma domani con lo Spezia.

Il tecnico della Roma Josè Mourinho è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia. Il tecnico giallorosso ha trattato di tanti temi ed ha commentato l’emergenza infortuni in casa capitolina:

“Non credo che a gennaio ci saranno investimenti importanti, ma solo magari acquisti per dare equilibrio alla rosa. Se vediamo adesso la rosa si è preoccupati, ma in realtà togliendo gli infortuni servono solo 2-3 acquisti in determinati ruoli per la squadra”.

Roma, Mourinho e le critiche al campionato Primavera

In questa stagione Mourinho ha lanciato diversi giovani interessanti, quasi tutti provenienti dal campionato Primavera. Il tecnico portoghese ha parlato poi di qualche errore di inesperienza da parte dei suoi ed ha attaccato il campionato Primavera:

“Noi abbiamo molti giocatori giovani in panchina, molti lo scorso anno giocavano in Primavera, che è un campionato di livello molto basso e non prepara i giocatori a entrare in una squadra di Serie A. Paragonando il livello del campionato Primavera italiano con quelli dei campionati esteri non c’è storia. I giocatori devono migliorare, l’errore di Darboe per il secondo gol del CSKA a Sofia non è un errore di qualità, ma di inesperienza”.