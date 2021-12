Tegola Juventus, sorpresa inaspettata: comunicato ufficiale del club

Può tornare a sorridere il tecnico della Juventus Allegri: gli esami a cui è stato sottoposto Dybala, infatti, hanno escluso lesioni.

Il pareggio ottenuto sul campo del Venezia ha complicato i piani della Juventus, che puntava ad inanellare solo vittorie nelle ultime tre partite prima della sosta natalizia. Ora il quarto posto, attualmente occupato dal Napoli, dista 9 punti mentre la vetta ben 12. Resta quindi in salita la strada verso le posizioni nobili della classifica per i bianconeri, che nelle prossime gare contro il Bologna (sabato) ed il Cagliari (21) sperano almeno di ritrovare Paulo Dybala.

Juventus, per Dybala escluse lesioni

L’argentino, uscito per infortunio nell’ultimo turno, nella giornata odierna è stato sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno consentito allo staff medico di valutare meglio l’entità del problema fisico accusato dall’attaccante. I controlli, nello specifico, hanno “escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Soltanto un affaticamento muscolare, quindi, per lui.

Dybala, fino a questo momento, è stato il trascinatore principale della squadra. A testimoniarlo sono le 8 reti e dai 4 assist forniti in 17 apparizioni complessive tra Serie A (13) e Champions League (4). Nei prossimi giorni proverà ad allenarsi insieme al resto dei compagni in vista della prossima sfida. Entro fine mese, invece, firmerà il rinnovo di contratto con la Juventus. Le parti, infatti, sono molto vicine alle strette di mano sulla base di 10 milioni (tra parte fissa e bonus) all’anno.