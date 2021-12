Milan, l’addio a gennaio è certo: arriva l’annuncio dell’agente

Il mercato di gennaio è ormai alle porte. L’agente di Conti ha confermato che il suo assistito lascerà il Milan.

Dopo il pareggio di sabato contro l’Udinese, grazie al super gol di Ibrahimovic, per 1-1, e la conseguente vittoria dell’Inter sul Cagliari di Mazzarri, il Milan ha perso la vetta della classifica. I rossoneri sono secondi con un punto di svantaggio dalla squadra guidata da Simone Inzaghi.

Il Milan domenica sera avrà di fronte il Napoli di Spalletti nel big match della diciottesima giornata. Dopo un inizio clamoroso, entrambe le squadre stanno vivendo un periodo di flessione. Il mercato di gennaio potrebbe aiutare sia gli azzurri che il team meneghino. Maldini e Massara stanno cercando un difensore per sostituire Kjaer.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, l’agente di Contri: “Andrà via nel prossimo mercato di gennaio”

I due dirigenti sono attenti anche nel mercato in uscita. Tra i giocatori a disposizione di Pioli che potrebbero lasciare il Milan a gennaio c’è sicuramente Conti. A confermarlo è Mario Giuffredi, agente del terzino, all’Italian Sport Award: “Andrà via nella prossima sessione di calciomercato. La mia prossima vittoria è quella di rilanciarlo”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il nuovo centravanti arriva dalla Serie A già a gennaio

Giuffredi ha poi continuato il suo intervento: “Conti è stato vittima di tanti infortuni. E’ stato messo troppo facilmente nel dimenticatoio e questo non mi piace affatto. Andrà al Genoa? No, ho in mente altro. Andrea, con un po’ di fortuna, può tornare il calciatore che era un tempo”.