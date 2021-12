“Non puoi stare tranquillo…”: Conte, duro paragone tra Italia e Inghilterra

Intervenuto per la premiazione come ‘Tecnico dell’anno’ Antonio Conte ha parlato delle differenze tra Serie A e Premier League.

Nel corso dei Gazzetta Award importante riconoscimento per il tecnico del Tottenham Antonio Conte, premiato come allenatore dell’anno. L’ex tecnico dell’Inter ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro, terminata in estate dopo la vittoria del titolo di campioni d’Italia. Il tecnico ha ricordato:

“Ho trascorso due anni bellissimi, ricordo dal primo all’ultimo giorno. Il percorso è iniziato con la richiesta di Zhang di riportare l’Inter dove meritava e cambiare la storia che vedeva la Juventus dominatrice indiscussa”.

Conte e le differenze tra Premier e Italia

Il tecnico pugliese ha poi parlato delle difficoltà del campionato italiano ed in generale delle squadre in Serie A, che, tendenzialmente, faticano molto poi in Europa. Conte ha spiegato:

“Non parlerei di campionato poco allenante, ma in Italia le squadre sono più tattiche e pensano più a questo. In Europa troviamo maggiore intensità, in Inghilterra il calcio è più intenso e meno organizzato tatticamente. Dopo il 60′ può succedere di tutto ed anche se vinci 2 a 0 non puoi stare tranquillo, l’avversario attaccherà sempre”.