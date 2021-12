“È una vergogna, ieri…”: PSG, attacco durissimo dalla Francia

In Francia si scagliano contro il Paris Saint Germain. Il tutto a causa dell’atteggiamento assunto dopo il sorteggio (doppio) di ieri.

Quanto accaduto ieri durante la giornata dedicata ai sorteggi delle competizioni europee, ha di sicuro scatenato il clamore mediatico in tutto il mondo. Vedere ripetuto il sorteggio di Champions League, infatti, ha scatenato le polemiche in lungo ed in largo, soprattutto per un episodio che evidentemente in pochi si sarebbero aspettati al giorno d’oggi dove anche il supporto della tecnologia risulta davvero difficile pensare di poter andare incontro ad un errore di questo tipo.

Anche alcuni club hanno mostrato risentimento, soprattutto per come il “secondo sorteggio” sia risultato più problematico rispetto al primo. In particolare il Real Madrid ha fatto letteralmente la voce grossa: dopo il primo giro l’accoppiamento aveva portato i blancos contro il Benfica. Poi l’errore, la ripetizione e la batosta: Paris Saint Germain.

PSG, duro attacco in Francia: “Atteggiamento vergognoso”

Se in casa madrilena la dirigenza si è fatta sentire, accusando l’UEFA di aver gestito il tutto il malo modo (ma al tempo stesso scongiurando ricorsi), dall’altra parte c’è chi non si è esposto. Il Paris Saint Germain, infatti, si è ritrovato di fronte i blancos dopo aver ricevuto nel primo accoppiamento, quello annullato, il Manchester United. Una sfida affascinante, soprattutto perchè avrebbe visto di fronte Messi e Ronaldo.

Come detto, i parigini non hanno avanzato accuse e polemiche. Atteggiamento che in Francia non è affatto piaciuto. E’, infatti, il quotidiano ‘Le Parisien‘ a bacchettare proprio la dirigenza, rea di aver assunto una posizione “vergognosa“, proprio perchè silente di fronte ad un errore cosi grossolano e che ha condizionato, come per tutti, anche il percorso del PSG.

Una mancata protesta che – si legge – si sarebbe palesata anche per il ruolo che ad oggi il patron del PSG, Al Khelaïfi, ricopre all’interno dell’ECA.