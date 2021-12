Allarme infortuni, il Milan piomba sul nuovo centravanti

Il ko di Leao e i recenti infortuni in casa Milan, potrebbero spingere il club rossonero a valutare l’affondo su un nuovo centravanti in vista del mercato di gennaio. Tre le opzioni possibili

Il nuovo infortunio di Leao starebbe spingendo a valutare un nuovo affondo sul mercato per cercare di consegnare a Pioli un nuovo centravanti in vista della seconda parte di stagione. I continui ko di Giroud e Rebic, uniti ai 40 anni di Ibrahimovic inducono il club rossonero a valutare un nuovo affondo sul mercato.

Impossibile arriva a Vlahovic, soprattutto a causa della forte concorrenza, Juventus e club inglesi su tutti. Massima attenzione, però, alla situazione legata al futuro di Belotti. L’attaccante del Torino, in scadenza contrattuale con il club granata potrebbe lasciare Juric e i suoi compagni già a gennaio.

Infortuni Milan, Belotti per sopperire alle problematiche offensive

Belotti, come detto, è un nome che potrebbe tornare di moda già nel corso delle prossime settimane. Il Milan potrebbe avanzare un’offerta da 5-7 milioni per convincere subito il Torino a dire sì, offerta che il club granata potrebbe accettare per evitare di perdere il suo capitano a costo zero in vista della prossima estate.

Più lontani i profili di Scamacca e Lucca, non totalmente in linea con il piano tattico di Pioli. Rebic e Leao torneranno nel 2022, così come Pellegri. Giroud, invece, potrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane, ma l’allarme infortuni potrebbe stravolgere il mercato.