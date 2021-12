I tre nomi fatti da Allegri per il mercato di gennaio della Juve

Il mercato della Juve di gennaio potrebbe partire con l’assalto di un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante. Allegri sarebbe pronto a fare il nome anche di un secondo centrocampista in caso di doppia cessione

Le strategie del nuovo mercato della Juventus sono pronte a entrare concretamente nel vivo nel corso delle prossime settimane. Allegri avrebbe già puntato l’indice su tre rinforzi ideali in vista di gennaio, ma tutto dipenderà dal piano cessioni in casa Juve. Arthur e Ramsey potrebbe essere sacrificati immediatamente, ma attenzione anche a Kulusevski.

Per il centrocampo piace Zakaria, attualmente in forza al Borussia Monch. e in scadenza contrattuale con il club tedesco il prossimo giugno 2022. La Juventus potrebbe valutare l’affondo reale e concreto mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 5-6 milioni di euro.

Mercato Juve di gennaio: in attacco torna di moda Icardi

Non solo Vlahovic, per l’attacco bianconero starebbe tornando di moda il nome di Icardi. Il centravanti argentino potrebbe lasciare il PSG sulla base del prestito con diritto di riscatto. La Juve osserva interessata, il PSG preferirebbe un obbligo di riscatto ma l’ex Inter preme per giocare. Sondaggio anche per la pista Cavani, pronto a dire addio allo United. Del matador più concreta è una soluzione all’italiana.

Per quel che riguarda il secondo centrocampista, invece, come evidenziato da “Sportmediaset”, Lazio e Juventus potrebbero lavorare sullo scambio Luis Alberto-Arthur. Anche da questo possibile scenario di mercato sono attese nuove indiscrezioni.