Paura per Guardiola: il City trema, decisione drastica

Il Covid spaventa la Premier League, l’ultimo protagonista coinvolto è l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola: scopriamo perché

Un tampone dubbio, attesa per i risultati, l’inevitabile scelta di annullare, per il momento, la conferenza stampa in vista della prossima partita. Non è un bel periodo quello che sta passando la Premier League, il Covid spaventa l’Inghilterra, la variante Omicron è una minaccia seria – oltre le incertezze legate alla Coppa d’Africa – e anche il campionato è condizionato dalle ultime vicende. L’ultimo protagonista coinvolto, per ora indirettamente, è Pep Guardiola.

Guardiola in attesa per l’esito del tampone

L’allenatore del Manchester City era atteso in sala stampa per la classica conferenza di rito prima della partita contro il Newcastle di domenica, alle 12.30, ma è ancora in attesa di un tampone ulteriore che ha effettuato. Il primo, infatti, aveva dato risultato dubbio e per ovvi motivi si è scelta la strada della prudenza. Prima i risultati e poi, nel caso, la conferenza stampa.

Guardiola aveva già dichiarato lunedì che alcuni membri dello staff del City erano risultati positivi, ma la sua squadra è stata in grado di giocare la partita di Premier League contro il Leeds vinta martedì per 7-0. Per ora sono state rinviate già sei gare di Premier League, ci sono diversi focolai (Tottenham, Leicester) e anche il Chelsea presenza diversi positivi, tra questi Lukaku. Per questo motivo, ad oggi, il calcio passa in secondo piano.