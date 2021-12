“A volte è difficile…”: PSG, l’ammissione del campione italiano

Dopo il suo rientro dall’infortunio all’anca, Marco Verratti è stato intervistato dai canali ufficiali del PSG.

Il PSG sta dominando la Ligue 1, dove ha ben tredici punti di vantaggio, con una gara in più, sul Marsiglia secondo. In Champions la squadra di Pochettino si è ‘dovuta accontentare’ di andare agli ottavi come seconda classificata del proprio girone, che è stato vinto dal Manchester City di Guardiola.

Pochettino, nonostante la super ricchezza della rosa che ha a disposizione, in questi mesi ha dovuto fare fronte a tanti infortuni: Neymar su tutti. Tra i calciatori che sono stati fuori per qualche settimana bisogna annoverare anche Marco Verratti. Il centrocampista è stato fuori per un problema all’anca.

PSG, Verratti: “A volte è difficile debuttare con i nuovi”

Verratti è tornato a disposizione del tecnico argentino negli ultimi giorni. L’ex Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del PSG: “E’ vero che il ruolo che ho mi impone a capire più rapidamente il modo di giocare dei nuovi arrivati e per questo che è a volte è difficile debuttare”.

Il calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Messi ed Hakimi li conoscono tutti, ma sul campo è un’altra cosa. Quando giochi però con dei calciatori così forti e tecnici è più facile capirsi perché parliamo la stessa lingua: il calcio. E’ per questo che c’è bisogno di tempo per costrutire qualcosa di collettivo”.