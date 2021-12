PSG, è ancora ufficiale: due di picche per Donnarumma

Donnarumma si siederà in panchina questa sera contro il Feignies nella gara valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia.

Il PSG questa sera, ore 21.10, è impegnato nella gara contro il Feignies, che milita nel Championnat National 3, quinto livello del campionato di calcio francese, nei trentaduesimi di finale della Coppa di Francia. La squadra di Pochettino sta dominando la Ligue 1, ma vuole vincere anche il trofeo nazionale.

In questa prima parte di stagione in casa parigina gli argomenti principi sono stati questi due: l’arrivo di Messi e il continuo avvicendamento in panchina tra Donnarumma e Navas. Pochettino ha sempre alternato i due portieri, affermando di poter ottenere così il meglio dai suoi due calciatori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma in panchina contro il Feignies

Dopo l’errore di Navas contro il Nantes in campionato, Donnarumma ha giocato con molta più continuità ma questa sera dovrà sedersi in panchina. Infatti, Pochettino ha scelto di schierare l’ex Real Madrid dal primo minuto contro il Feignies. La scelta di Donnarumma di lasciare il Milan per approdrare in Ligue 1 ha scatenato sin da subito tantissime polemiche.

LEGGI ANCHE >>> “Dobbiamo rispettarlo…”: PSG, sorpresa Leonardo. Addio al campione?

Il portiere italiano si è sempre mostrato sicurissimo della sua scelta, ma ha anche ammesso di soffrire questo continuo avvicendarsi con Navas. Questa sera è l’ulteriore capitolo di un libro ancora tutto da scrivere.