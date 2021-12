“Sconfitta a tavolino”: Conte, la batosta adesso è ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale da parte dell’Uefa, il Tottenham di Conte è fuori dalla Conference League. Tante polemiche su questa scelta.

Era una decisione nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità. La UEFA ha deciso di estromettere ufficialmente il Tottenham di Antonio Conte dalla Conference League. Gli inglesi hanno perso a tavolino il match 0-3 in quanto non si è trovata una gara disponibile per ridisputare l’incontro, una decisione che scatenerà tante polemiche.

Il Tottenham aveva infatti rinunciato a disputare l’incontro nella data scelta inizialmente a causa di un epidemia di positivi al Covid-19 all’interno della propria rosa. Conte e la società avevano preferito evitare, ma questa decisione ha sorpreso ed addirittura ‘scioccato’ alcuni addetti ai lavori. L’Uefa è stata perentoria ed in mattinata ha annunciato il risultato e la conseguente esclusione del club guidato dal tecnico pugliese.

Conte, il comunicato che lo ‘elimina’ dall’Europa

Anche se stavolta il tecnico non è il principale colpevole continua di conseguenza la tradizione negativa di Antonio Conte e le competizioni europee. Il tecnico aveva deluso in Champions League sia con la Juventus che recentemente con l’Inter ed ora è stato eliminato anche con gli ‘Spurs’. Ecco il comunicato UEFA:

“A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League (“UECL”) 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC è impossibile da giocare. Sulla base dell’Articolo 30 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA e date le circostanze urgenti della questione, il presidente ad hoc dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deferito il caso all’Organo di Appello. Il Presidente dell’Organo di Appello UEFA ha preso la seguente decisione: – Di dichiarare la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2021, in quanto annullata dal Tottenham Hotspur FC, che pertanto si ritiene abbia perso il partita 0-3 in conformità con l’Allegato J.3.1 al Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22)”.